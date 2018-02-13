Российский футболист высморкался в пятитысячную купюру и нарвался на оскорбления

«Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк», — написано в описании к видео. 19-летний полузащитник российского клуба «Тосно» Станислав Манаев опубликовал видео, на котором высморкался в пятитысячную купюру. После того как ролик появился в Instagram-аккаунте @richrussiankids на футболиста обрушилась критика со стороны других пользователей соцсети, передает Sports.ru

«Высмаркиваться ты умеешь с пятитысячной купюрой. А футбол играть не можешь днище конченая», — комментарий пользователя arslanalievich. Загрузка… «Щенок. Знал бы как некоторым людям достаются даже эти сраные 5 тысяч рублей не вел бы себя так», — отреагировал пользователь golodranec2891.

Позже Манаев удалил ролик из Instagram. Он объяснил публикацию желанием пошутить и заявил, что купюра на видео фальшивая. Футболист добавил, что у клуба долги по зарплатам игроков.

19-летний полузащитник не провел ни одного матча в основном составе «Тосно». На счету Манаева 18 матчей и один гол в молодежном первенстве.