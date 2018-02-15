Ещё
Олимпийская чемпионка обнажилась в знак протеста
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийская чемпионка обнажилась в знак протеста 

Рамблер 15 февраля 2018
Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике из США Эли Райсман снялась для мартовского выпуска издания Sports Illustrated, полностью обнажившись. Её тело покрывали фразы «доверяй себе», «живи для себя», «не допускай жестокого обращения». Спортсменка приняла участие в этой фотосессии в знак протеста против сексуального насилия. Громкий скандал разразился в США в прошлом году, когда вскрылись факты домогательств со стороны врача сборной по гимнастике Ларри Нассара к юным спортсменкам. В январе 2018 года его приговорили к 175 годам лишения свободы.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение