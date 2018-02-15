Олимпийская чемпионка обнажилась в знак протеста

Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике из США Эли Райсман снялась для мартовского выпуска издания Sports Illustrated, полностью обнажившись. Её тело покрывали фразы «доверяй себе», «живи для себя», «не допускай жестокого обращения». Спортсменка приняла участие в этой фотосессии в знак протеста против сексуального насилия. Громкий скандал разразился в США в прошлом году, когда вскрылись факты домогательств со стороны врача сборной по гимнастике Ларри Нассара к юным спортсменкам. В январе 2018 года его приговорили к 175 годам лишения свободы.