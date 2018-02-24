В МИД РФ прокомментировали информацию о кокаине в аргентинском посольстве

Мария Захарова заявила, что российские и аргентинские спецслужбы пресекли канал поставки наркотиков в Европу.

Слова дипломата приводит «Интерфакс» . Ранее аргентинская пресса сообщила, что в 2016 году на территории посольства России в Буэнос-Айресе было обнаружено почти 400 килограмм кокаина.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию: «Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства».

Захарова отметила, что этот инцидент не бьет по репутации российской дипломатии. Она считает, что обнаружение наркотиков было возможно благодаря работе российского посла в аргентинской столице: «Удивлены, как эта тема освещается „экспертами“, некоторые из них договорились до того, что данный случай „бросает тень“ на наше диппредставительство. Всё с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала».