Ford Sollers расширяет проект по оснащению 3D-очками сотрудников российских заводов

Ford Sollers сообщает о расширении проекта по оснащению очками дополненной реальности сотрудников российских заводов. Опытная эксплуатация очков, подключенных к системе «цифрового склада», стартовала на заводе в Елабуге, где собирают популярные в России кроссоверы Ford Kuga, внедорожники Ford Explorer и легкие коммерческие автомобили Ford Transit. Первыми 3D-очки получили сотрудники завода в Набережных Челнах, где новая технология доказала свою эффективность, оптимизировав логистические процессы. Легкость переналадки системы Pick by Vision также позволяет оперативно и без дополнительных вложений адаптировать заводские склады к новым задачам, таким как запуск в производство новых моделей Ford.

Пилотный проект по внедрению передовой технологии цифровой комплектации Pick by Vision был запущен в Набережных Челнах, где производятся Ford Fiesta и Ford EcoSport, в июне 2017 г. Уже в ноябре 2017 г. благодаря улучшившимся показателям работы сотрудников склада было принято решение о запуске проекта на постоянной основе. Технология Pick by Vision предусматривает интеграцию очков дополненной реальности с системой цифрового управления складом. Заказ на подбор деталей для определенного автомобиля формируется системой и передается на визуальный интерфейс очков по Wi-Fi. Далее очки используются сотрудником для поиска нужных деталей и отслеживания хода выполнения заказа на комплектацию. Очки не только сообщают оператору склада о составе заказа, но и помогают найти необходимую деталь с помощью графических подсказок.

Благодаря автоматизации процесса комплектации уменьшается вероятность ошибок и освобождаются руки оператора. В случае изменений на складе перенастройка системы осуществляется силами одного сотрудника за 30 минут. Система разработана компанией ID-Russia и IT-отделом Ford Sollers на основе наиболее совершенного на сегодняшний день устройства дополненной реальности — AR-очков Microsoft HoloLens. Носимый гаджет имеет собственный процессор и способен выводить на визор сформированное компьютером изображение, накладывая его на видимые предметы реального мира.

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