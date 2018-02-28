Тест: Угадайте Олимпиаду по фото

Россию хотят лишить права быть хозяйкой Олимпиад и мировых чемпионатов. С апреля этого года стране больше не разрешат подавать заявки на проведение международных соревнований. Причина — допинговый скандал, и решение может быть отменено в случае, если WADA восстановит в правах Российское антидопинговое агентство.

Неужели мир захотел лишить себя возможности наблюдать за лучшими спортивными турнирами, организованными на самом высоком уровне? Ведь именно такими и были Олимпиады и другие состязания, проходившие в нашей стране. Помните ли вы их? Проверьте себя — пройдите тест.