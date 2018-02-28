Ещё
Тест: Угадайте Олимпиаду по фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: Угадайте Олимпиаду по фото 

Рамблер 28 февраля 2018
Фото: Public Domain
Россию хотят лишить права быть хозяйкой Олимпиад и мировых чемпионатов. С апреля этого года стране больше не разрешат подавать заявки на проведение международных соревнований. Причина — допинговый скандал, и решение может быть отменено в случае, если WADA восстановит в правах Российское антидопинговое агентство.
Неужели мир захотел лишить себя возможности наблюдать за лучшими спортивными турнирами, организованными на самом высоком уровне? Ведь именно такими и были Олимпиады и другие состязания, проходившие в нашей стране. Помните ли вы их? Проверьте себя — пройдите тест.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение