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Алина Кабаева высоко оценила уровень белорусских гимнасток
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Алина Кабаева высоко оценила уровень белорусских гимнасток 

Российская Газета 6 марта 2018
Фото: Российская Газета
Белорусские гимнастки выступают на высоком уровне и на равных конкурируют с россиянками. Такое мнение выразила олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева.
Она присутствовала на торжественной церемонии открытия Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске. Кабаева отметила, что всегда дружила со спортсменками из Беларуси и рада тому, что в Минске появился дворец, отвечающий мировым стандартам.
Открыл центр олимпийской подготовки президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заметил, что это станет отличным подарком к Международному женскому дню.
"Мы приняли решение открыть этот дворец меньше года назад к 8 марта, чтобы подарить его прекрасным девушкам, их родителям и тем, кто занимается художественной гимнастикой. И мы это сделали", — резюмировал Лукашенко.
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