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Дарья Домрачева стала самой влиятельной женщиной Белоруссии
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Дарья Домрачева стала самой влиятельной женщиной Белоруссии 

Газета.Ru 8 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Биатлонистка Дарья Домрачева стала самой влиятельной женщиной в Беларуссии по результатам экспертного опроса компании «БелаПАН». Об этом сообщил портал naviny.by.
К участию в опросе пригласили 51 эксперта из разных сфер общественной жизни. Домрачева набрала 53 очка, опередив главу Администрации президента Белоруссии Наталью Кочанову (45) и лауреата Нобелевской премии по литературе за 2015 год писательницу Светлану Алексиевич (37).
Ранее сообщалось, что Домрачева побила рекорд по числу золотых медалей в истории Игр.
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