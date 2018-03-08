Дарья Домрачева стала самой влиятельной женщиной Белоруссии 

Биатлонистка Дарья Домрачева стала самой влиятельной женщиной в Беларуссии по результатам экспертного опроса компании «БелаПАН». Об этом сообщил портал naviny.by.
К участию в опросе пригласили 51 эксперта из разных сфер общественной жизни. Домрачева набрала 53 очка, опередив главу Администрации президента Белоруссии Наталью Кочанову (45) и лауреата Нобелевской премии по литературе за 2015 год писательницу Светлану Алексиевич (37).
Ранее сообщалось, что Домрачева побила рекорд по числу золотых медалей в истории Игр.