«Их цель — сорвать выборы» В чем обвиняют студентов МГУ?

В сети обсуждают заявления замдекана физико-химического факультета МГУ Людмилы Григорьевой, которая потребовала от студентов отказаться от петиции за перенос фан-зоны чемпионата мира по футболу в Москве. Учащиеся собрали более трех с половиной тысяч подписей и пытались передать их ректору МГУ. По мнению студентов, фан-зона уничтожит исторический облик кампуса МГУ и Воробьевых гор. Замдекана ФФХИ Людмила Григорьева уверена, что студенты совершили ошибку. По ее мнению, подписи можно использовать в корыстных целях, написав на бланке фразу: «Мы протестуем против государственного строя». Слова замдекана были записаны на диктофон.

Людмила Григорьева, замдекана ФФХИ:

«Понимаете, что вы сделали? Вот вы подписываете такую копию договора, да? Вы подписываете здесь. А что здесь сверху будет? Вот, когда собирали, например, подписи в поддержку на Путина на выборы… Это подшитая тетрадь. В ней все листы пронумерованы, проштемпелеваны, то есть там ничего нельзя вырвать. И написано четко, под чем человек голосует. У вас собирают на таких жалких бумажонках. Дальше вот это отрывается и здесь пишется: «Мы протестуем против государственного строя». Их ничего не убеждает, потому что эти люди написали вчера на своей гнусной страничке, что их цель — сорвать выборы».

Почему реакция одного из деканов оказалась такой резкой? Член профсоюза «Университетская солидарность» Михаил Лобанов считает, что это личная инициатива конкретного сотрудника вуза.

Михаил Лобанов, член профсоюза «Университетская солидарность»:

«Руководство университета испугалось. Оно испугалось и этот страх спустило на нижестоящий уровень, на уровень деканов. То есть я подозреваю, что было либо собрание деканов, которое традиционно бывает раз в две недели примерно в университете, либо даже какое-нибудь внеочередное такое собрание. И на нем просто было протранслировано в очередной раз, что руководители подразделений должны больше работать со своими студентами, должны их воспитывать, должны предотвратить появление снова таких петиций. Время от времени бывают такие эксцессы, что кто-то начинает слишком рьяно выполнять эту установку, проявляют и личную инициативу и начинают воспитывать студентов, транслировать им какие-то свои странные мировоззренческие позиции, используя свое властное положение».

Фан-зона у главного здания МГУ должна будет вместить более сорока тысяч болельщиков. По данным инициативной группы студентов, на «реконструкцию» территории может быть потрачено более 2,5 млрд рублей.