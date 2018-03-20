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Сёмин: следует помочь ЦСКА с расписанием, чтобы команда могла нормально готовиться к матчам ЛЕ
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Сёмин: следует помочь ЦСКА с расписанием, чтобы команда могла нормально готовиться к матчам ЛЕ 

RT на русском 3 часа назад
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение поскольку ЦСКА остался единственным представителем России в нынешнем еврокубковом сезоне, то стоит помочь клубу в вопросе расписания Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). «Перед ответной встречей с „Атлетико“ двух дней на восстановление явно не хватило. Это никакое не оправдание, нужно всего лишь правильно относиться к командам, играющим в еврокубках. Сейчас вот остался ЦСКА. Следует, считаю, помочь армейцам с расписанием, чтобы команда могла нормально готовиться», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
Он напомнил, что в 2005 году, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, армейцам помогали, адаптируя под ник календарь.
«Три матча РФПЛ с их участием были перенесены с весны на лето, специально расчищались недельные циклы», — добавил специалист.
Первый матч 1/4 финала Лиги Европы пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» 5 апреля. Ответная встреча состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 12 апреля.
Ранее в ЦСКА заявили, что нет никакой опасности для фанатов «Арсенала».
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