В Москве в воскресенье пройдет online-марафон «Ночь выборов 2018»

В воскресенье, 18 марта, состоится политический online-марафон «Ночь выборов 2018 — LIVE», в рамках которого политологи, журналисты, блоггеры будут следить за ходом выборов президента России. Об этом говорится говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

Марафон продлится с 12:00 воскресенья по 01:00 понедельника. В рамках мероприятия пройдут выступления политологов и кандидатов в президенты, будут ежечасно оглашаться новости с избирательных участков в России и за рубежом, проводиться прямые включения из Общественной палаты РФ

"Национальный общественный мониторинг" (НОМ) развернет свой интерактивный ситуационный центр, на базе которого в режиме реального времени будет проходить мониторинг хода голосования по всей стране. Также НОМ будет оглашать данные по явке избирателей и возможных нарушениях на избирательных участках, а после окончания голосования — первые данные по параллельному подсчету голосов.