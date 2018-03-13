Самый популярный видеоблогер в мире спел гимн СССР

Видеоблогер PewDiePie (настоящее имя Феликс Чельберг ) исполнил гимн Советского Союза в одном из игровых стримов. Он опубликовал летсплей-видео под названием «Наконец-то хорошая игра», где сыграл за советский танк в аниме-шутере «Girls und Panzer: Dream Tank Match». Игровую сессию он совместил с исполнением гимна на ломаном русском языке.

Судя по видео, блогеру достался советский танк. «О боже, это что, знак коммунистов ? Я что, русский?» — удивляется он, рассматривая изображение. На заднем плане начинает звучать гимн СССР, и Чельберг пытается подпеть. При этом он озвучивает несколько, на его взгляд «коммунистических» фраз, направленных якобы против капиталистов.

Поверх изображения советского танка в игре появляется российский триколор.

Феликс Чельберг является самым популярным YouTube-блогером в мире. Его канал имеет наибольшее количество просмотров (более 17 миллиардов) и подписчиков (около 61 миллиона человек).