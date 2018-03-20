«Большой шлем» в Екатеринбурге

В споре с дзюдоистами из более чем тридцати стран россияне дома завоевали девять медалей (2-3-4) и заняли второе место в командном зачете вслед за родоначальниками дзюдо — японцами, на счету которых оказалось десять наград.

В календаре Международной федерации дзюдо пять этапов «Большого шлема» — в Париже, Дюссельдорфе, Екатеринбурге, Абу-Даби и Токио. Победа на этих рейтинговых состязаниях приносит спортсмену 1000 очков. Дороже стоят лишь награды лишь элитного турнира «Мастерс» (1800) и чемпионата мира (2000). Высокая ценность наград и традиционно хорошая организация российского турнира привлекла в Екатеринбург множество титулованных атлетов, включая четырех олимпийских чемпионов, чемпионов мира, десяток медалистов крупнейших официальных соревнований последних лет. Парадокс, но ни одному из олимпийских чемпионов российский пьедестал не покорился. Все они, включая отечественного триумфатора Рио-2016 Беслана Мудранова, стартовавшего после почти двухлетнего перерыва, оказались лишь медалистами турнира в Екатеринбурге.

"Сожалею, что не смог показать российским болельщикам ту борьбу, что хотел, — рассказал обладатель бронзы Мудранов. — В борьбе за третье место с чемпионом Европы французом Хаяром когда силы начали меня покидать. я физически ощутил подпитку зала. Понимал, что дома мне ни за что нельзя отдавать схватку и медаль и сделал все, что смог».

Порадовать уральскую публику в полной мере сумела медалист Рио Наталья Кузютина , выигравшая золото в категории 52 кг. Чистая победа в главной схватке над обидчицей по прошлогоднему финалу титулованной бразильянкой Мирандой принесла Наташе еще и моральное удовлетворение от взятого реванша.

Второе золото в копилку нашей команды и первую взрослую высшую награду в карьере завоевал в престижном тяжелом весе чемпион мира среди юниоров Нияз Ильясов (100 кг). В решающей схватке он красиво обыграл вице-чемпиона мира и Европы бельгийца Тому Никифорова и щедро поделился победными эмоциями с ликующим залом ДИВСа, посылая на трибуны благодарность от самого сердца.

«Я был хорошо готов к турниру, знал всех возможных соперников, и имел тактический план, — рассказал Нияз. — Не все схватки дня удалось выиграть досрочно, зато финал закончил красиво. Впереди, надеюсь, будут еще турниры, а за ними может и официальный старт, где я хочу себя проявить».

Серебряными призерами состязаний стали Ислам Яшуев, пропустивший бросок в финале 60 кг от чемпиона мира из Казахстана Сметова, Якуб Шамилов , проигравший в главной схватке 66 кг чемпиону мира японцу Абе, и дебютантка соревнований Таисия Киреева , досадно попавшаяся в финале 70 кг под удержание победительнице «Мастерс»-2017 бразильянке Портеле. Бронзовые награды для сборной завоевали Уали Куржев (73) в малом финале одолевший мирового призера из ОАЭ Скворцова, и чемпион мира среди юниоров Тамерлан Башаев (свыше 100), тактически переигравший в схватке за третье место грузина Бугадзе.

По словам наставника сборной Хасанби Таова «В Екатеринбурге выступал смешанный состав команды — несколько опытных спортсменов и перспективная молодежь, которая получила новый соревновательный опыт. Впереди сборную ждут два турнира „Гран при“ — в Грузии и в Турции. Затем будет определен состав команды для участия в чемпионате Европы, что пройдет в Израиле 26-28 апреля».