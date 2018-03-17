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В чем не прав Моуринью
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В чем не прав Моуринью 

LiveSport.Ru 6 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Наследие
Ключевым месседжем менеджера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после громкой неудачи, за которую ему досталась нещадная критика в прессе и болельщиков клуба, было напоминание о том, какую команду он получил в свое распоряжение во время назначения летом 2016 года. Португальский специалист напомнил, что в предыдущий раз «Красные Дьяволы» выиграли Лигу чемпионов 10 лет назад, а после выхода в финал главного еврокубка в 2011 году только раз вышли в четвертьфинал, что случилось при Дэвиде Мойесе в 2014-м. «То есть за семь лет с четырьмя разными наставниками коллектив один раз не попал в еврокубки, дважды прекратил борьбу в групповом этапе и только однажды прошел первый раунд плей-офф — таким было футбольное наследие», — подчеркнул он.
«Особенный» указал на то, что проиграв «Севилье», его подопечные оказались слабее более успешного, чем «МЮ», за последние семь лет в еврокубках клуба, и в составе «рохибланкос» есть исполнители, которых он не прочь видеть и в своем составе. По мнению Моуринью, от преемников он унаследовал более слабую, в сравнении с «Манчестер Сити», команду, напомнив, что в предыдущий раз клуб стал чемпионом Англии в 2013 году, а с тех пор занимал седьмое, четвертое, пятое и шестое места, поэтому четвертая позиция в АПЛ за все это время была лучшим показателем команды.
«За последние семь лет худшим местом «Манчестер Сити» было четвертое, и за все это время они дважды были чемпионами, или — трижды, если хотите говорить о нынешнем сезоне, и дважды занимали вторую строчку — это наследие. И знаете, что еще наследние? Это Николас Отаменди, Кевин де Брейне, Фернандиньо, Давид Сильва, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро, которые были инвестициями в прошлом, а не в последние две года [с приходом Пепа Гвардиолы], тогда как вы можете посмотреть на тех исполнителей, которые покинули «МЮ» в прошлом сезоне, и увидеть, где и как они играют, если играют», — добавил сеу Жозе, имея в виду Уэйна Руни, Аднана Янузая, Бастиана Швайнштайгера, Мемфиса Депая, Моргана Шнейдерлена, Виктора Вальдеса, Падди Макнейра, Генриха Мхитаряна и Дональда Лава.
Будущее
Продолжая свой спич, Моуринью дал понять, что сейчас коллектив переживает перестройку, и когда однажды он уйдет, его преемник получит в свое распоряжение Ромелу Лукаку, Неманью Матича и Давида Де Хеа, купленных до него, и при этом они «будут иметь другой менталитет, качество, подготовку, статус и ноу-хау». Менеджер «Юнайтед» намекнул, что в целом команда не способна преуспеть в Лиге чемпионов, отметив, что выход на один раунд дальше в Лиге чемпионов не имеет значения. «Какая разница с точки зрения процесса — выйти в 1/8 или 1/4 финала?», — добавил он.
Отвечая на реплику журналиста о том, что накануне ответного поединка против «Севильи» «Особенный» отметил, что команды нюхом чуют финал, как только оказываются в четвертьфинале, он заявил, что не может участвовать в турнире и расписываться в отсутствии шансов. При этом выразил недовольство большей частью состава, выделив в нем, только Матича и Лукаку, которые «выступают на высоком уровне». «Я не могу сказать о тех, кто недостаточно себя проявляет», — также заявил португалец.
Моуринью убежден, что манкунианцы только догоняют конкурентов, поэтому не смог дать гарантий, что в следующем сезоне сможет реально претендовать на титул. «Мы пытаемся, но реальность такова, что ряд клубов уже готовы побеждать, а другие нет… Я не говорю, что мы не догоним конкурентов — я выиграл Лигу чемпионов с „Интером“ в 2010 году — мы можем и будем бороться за чемпионство, вне всяких сомнений», — подчеркнул он.
Ожидания болельщиков
Менеджер «Красных Дьяволов» призвал фанатов реалистичнее оценивать ситуацию. «Если вы хотите сделать настоящий топ-коллектив, с топ-менталитетом, нужно повзрослеть, и лучший способ — иметь такое понимание. Я не хочу, чтобы болельщики снизили свои ожидания, я хочу, чтобы те оставались высокими, потому что я хочу, чтобы эти ожидания были и у футболистов», — раскритиковал он подопечных.
По его мнению, игроки должны учиться, как справляться с таким уровнем ожиданий и давления, они должны выживать, ведь в таком случае становятся сильнее. «Легкая жизнь, в которой болельщики не разочарованы, а критики нет — это нехорошо», — убежден Моуринью. «Я не собираюсь убегать, исчезать, или плакать, потому что слышу недовольный гул в свой адрес, ведь я не боюсь ответственности».
Что из этого следует
Суть заявления рулевого «МЮ» понятен: он требует времени и терпения на строительство успешной команды, а также посылает сигнал боссам клуба о том, что тем нужно продолжать тратить на усиление. Вместе с тем, он заранее перестраховывается, когда говорит, что нет гарантий догнать «Манчестер Сити» в следующей кампании, однако понимает, что тем самым звучит неубедительно, а потому обещает бороться за успех. Судя по тому, что руководство «Юнайтед» недавно продлило контракт с Моуринью, несмотря на периодические проблемы с игрой и призрачные шансы на золотые медали, оно согласно с менеджером и готово ожидать результата.
Отчасти «Особенный» прав в том, что его команда действительно уступает в классе «Горожанам», и находится в положении догоняющего, как с точки зрения качества состава, так и победного менталитета, однако он умалчивает о двух важных вещах, за которые ему достается от критиков.
Первое — это настрой его коллектива в ответном матче против «Севильи», который как будто не понимал, что ему нужно играть смелее при всех нюансах футбольной философии своего наставника, тогда как он, выступая на своем поле, действовал трусливо и просто не знал, что ему делать, когда владел мячом. За это в первую очередь отвечает Моуринью, ведь создалось впечатление, что он попросту не «накачал» своих подопечных на столь важный поединок. Отвечает он и за то, что его игроки, как он сам говорит, не разделяют высоких ожиданий своих болельщиков, поскольку класс его состава не настолько низкий, и уж точно не ниже, чем у андалусийцев, чтобы не жаждать выиграть.
Похоже, выводы, которые сделал португальский тренер из фиаско в Лиге чемпионов — это то, что ему нужны новые игроки и время на перестройку. И в этом его подстерегает опасность, поскольку, видимо, он не понял или не хочет понимать, что ему нужно заставить команду быть более агрессивной в игре с мячом, ибо в противном случае ей будут и дальше с трудом даваться голы, а значит, стоит обороне провести несколько неудачных матчей, «Юнайтед» обречен на новые неудачи. В связи с этим не стоит забывать, что в атаке у него высококлассные исполнители, пенять на уровень которых было бы неправильным, и здесь вряд ли необходимо усиление, о чем он сам раньше говорил.
Таким образом, Моуринью нужно сделать игру его подопечных более нацеленной на чужие ворота, ради чего нужно заставить измениться самому, ведь португальский тренер в последние годы все меньше думает о более гибком подходе, особенно в матчах против конкурентов. В конце концов, нет никакого смысла играть от обороны, если при этом тебе плохо даются контратаки. Для этого кроме новых покупок необходимо и банальное желание действовать именно так.
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