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Дагестан экспортирует в 2018 году в Иран в 7 раз больше баранины, чем в прошлом году
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Дагестан экспортирует в 2018 году в Иран в 7 раз больше баранины, чем в прошлом году 

ТАСС 12 марта 2018
КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Предприятия Дагестана в 2018 году намерены экспортировать в Иран 2,5 тыс. тонн баранины, что в семь раз больше, чем в прошлом году, сообщил ТАСС врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Керимхан Абасов в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.
"В прошлом году мы отправили в Иран 340 тонн пока, но на этот год — 2,5 тысячи тонн", — рассказал собеседник агентства, отметив, что в прошлом году проблемы возникали на таможенном посту между Дагестаном и Азербайджаном, но сейчас они решены.
По словам Абасова, с Ираном установилась хорошая ценовая политика. «Каждый раз по их требованию у нас идет подготовка и убой скота», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Дагестан в 2018 году планирует поставить до 7 тыс. тонн баранины в Иран.
Отмечалось также, что в октябре — ноябре 2017 года из Дагестана в Иран доставили несколько фур охлажденного мяса, иранцы были довольны качеством дагестанской продукции. Торговый представитель республики Дагестан в Иране Эмин Алиев сообщал, что Иран заинтересован в поставках мяса из России, так как сейчас «мясо в Иране очень дорогое, оно поставляется в замороженном виде из Аргентины и Бразилии».
Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ. На форуме рассматриваются вопросы развития АПК страны, сельских территорий, пути повышения доходности сельхозтоваропроизводителей и фермеров, совершенствования механизмов государственной поддержки отрасли.
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