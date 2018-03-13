Минюст РФ расширил список нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ дополнило официальный перечень международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна в России.

В этот список включены еще два наименования: созданная в Германии Европейская платформа за демократические выборы и учрежденный в Литве Международный центр электоральных исследований.

Информация об этом во вторник, 13 марта, появилась на сайте российского ведомства. Названия организаций приведены также на латинице: European Platform for Democratic Elections и International elections study center.

На данный момент в вышеназванном перечне 13 организаций. Первые из них попали в список еще в 2015 году.