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Минюст РФ расширил список нежелательных организаций
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Минюст РФ расширил список нежелательных организаций 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: Российская Газета
Министерство юстиции РФ дополнило официальный перечень международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна в России.
В этот список включены еще два наименования: созданная в Германии Европейская платформа за демократические выборы и учрежденный в Литве Международный центр электоральных исследований.
Информация об этом во вторник, 13 марта, появилась на сайте российского ведомства. Названия организаций приведены также на латинице: European Platform for Democratic Elections и International elections study center.
На данный момент в вышеназванном перечне 13 организаций. Первые из них попали в список еще в 2015 году.
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