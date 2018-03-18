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Кубок России по спортивному ориентированию пройдет в Сочи
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Кубок России по спортивному ориентированию пройдет в Сочи 

АиФ — Юг 9 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию будут проводиться в городе-курорте с 17 по 19 марта.
Заявки на участие в соревнованиях подали более 600 человек. Среди них как начинающие спортсмены, так и члены сборной России. Это отборочные турниры к чемпионату Европы 2018 года.
«Главной особенностью предстоящего спортивного действа является проведение соревнований не в лесу, как это обычно бывает в спортивном ориентировании, а в городской черте», — рассказал главный судья соревнований Влад Фунтяков.
Каждому участнику команды предстоит при помощи карты местности и компаса отыскать в заданном порядке необходимое число контрольных пунктов, сделать на них отметку и в темпе спринтера вернуться на финиш.
В числе участников Кубка России шестикратный чемпион мира Андрей Храмов, четырехкратный чемпион мира и Европы Валентин Новиков, чемпионка Европы Татьяна Рябкина, чемпион Европы и мира, победитель Всемирных игр Дмитрий Цветков и другие спортсмены.
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