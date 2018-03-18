Кубок России по спортивному ориентированию пройдет в Сочи

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию будут проводиться в городе-курорте с 17 по 19 марта.

Заявки на участие в соревнованиях подали более 600 человек. Среди них как начинающие спортсмены, так и члены сборной России. Это отборочные турниры к чемпионату Европы 2018 года.

«Главной особенностью предстоящего спортивного действа является проведение соревнований не в лесу, как это обычно бывает в спортивном ориентировании, а в городской черте», — рассказал главный судья соревнований Влад Фунтяков.

Каждому участнику команды предстоит при помощи карты местности и компаса отыскать в заданном порядке необходимое число контрольных пунктов, сделать на них отметку и в темпе спринтера вернуться на финиш.