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Дешам прокомментировал положение Погба в «Манчестер Юнайтед»
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Дешам прокомментировал положение Погба в «Манчестер Юнайтед» 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал положение полузащитника Поля Погба в "Манчестер Юнайтед", который потерял место в стартовом составе команды.
"Такая ситуация не может устраивать Погба, поскольку он способен на большее. Причин может быть много, но Поль не может быть доволен текущим положением. В то же время нельзя сказать, что ситуация Погба является особенной. Это может случиться в любом клубе с любым игроком, если тот немного сбавил обороты. Сегодня это Поль, завтра — кто-то другой. Как всегда в таких случаях, я поговорю с футболистом, чтобы лучше понять ситуацию, поскольку сейчас не владею всей информацией" — цитирует Дешама The Guardian.
В этом сезоне 25-летний Погба сыграл за «МЮ» 27 матчей, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.
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