Депздрав сообщил о готовности московских медиков к ЧМ-2018 по футболу 

Московские медики готовы к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«Московские медики завершили подготовку к обеспечению мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в столице. Навыки мобильных бригад были проверены в рамках учений на стадионе «Спартак» и стадионе «Лужники». В качестве контрольного мероприятия медицинские сотрудники будут обеспечивать проведение тестового матча между сборными командами России и Бразилии на Большой спортивной арене «Лужники» 23 марта», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, медицинская инфраструктура включает стадион «Спартак» и стадион «Лужники», площадку фестиваля болельщиков FIFA, Международный вещательный центр, штаб-квартиру FIFA, а также базы команд и тренировочные площадки. Для работы на стадионах разработана подробная схема расстановки персонала и подобраны необходимые сотрудники для работы на ЧМ. В их задачи входит медицинское обеспечение спортсменов, арбитров, гостей и зрителей в местах проведения соревнований, тренировок и проживания, где также в круглосуточном режиме будут дежурить выездные бригады Центра экстренной медицинской помощи и Станции скорой медицинской помощи им. А. Пучкова департамента здравоохранения Москвы.
«Медицинские организации департамента здравоохранения Москвы имеют значительный опыт в обеспечении массовых мероприятий, проводимых в столице, в том числе и спортивных. Наши сотрудники уже прошли учения на стадионах и завершают обучение английскому языку в рамках подготовки к чемпионату. Большинство из них уже принимали участие в обеспечении мероприятий Кубка конфедераций FIFA в 2017 г. Результаты работы на тестовом матче 23 марта будут учитываться при дальнейшей подготовке к проведению чемпионата», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Хрипуна.
В пресс-службе также добавили, что более 270 специалистов медицинских организации прошли обучение приемам сердечно-легочной реанимации с применением наружного автоматического дефибриллятора в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018. С ноября 2017 г. 293 человека уже прошли обучение английскому языку, еще 400 человек завершат обучение к апрелю 2018 г. В основном это врачи-реаниматологи, терапевты, врачи общей практики и медсестры.
В департаменте также подчеркнули, что для обеспечения деятельности медицинских пунктов и мобильных медицинских бригад будут задействованы более 320 специалистов и до 100 бригад скорой медицинской помощи. В медицинских организациях Москвы создан неснижаемый резервный запас лекарственных средств, изделий медицинского назначения, донорской крови и ее компонентов в соответствии с требованиями FIFA и порядком, утвержденным Минздравом России. Утвержден план лечебно-эвакуационных мероприятий в случае чрезвычайных ситуаций, включая санитарно-авиационную эвакуацию. Медицинская помощь будет обеспечиваться силами Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. Пучкова, Научно-практического центра экстренной медицинской помощи и других медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы. Задействованный в медицинском обеспечении ЧМ-2018 персонал будет обеспечен специально закупленной униформой, средствами радиосвязи, оргтехникой, укладками мобильных врачебно-сестринских бригад, заключили в пресс-службе.