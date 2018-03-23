Депздрав сообщил о готовности московских медиков к ЧМ-2018 по футболу

Московские медики готовы к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Московские медики завершили подготовку к обеспечению мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в столице. Навыки мобильных бригад были проверены в рамках учений на стадионе «Спартак» и стадионе «Лужники». В качестве контрольного мероприятия медицинские сотрудники будут обеспечивать проведение тестового матча между сборными командами России и Бразилии на Большой спортивной арене «Лужники» 23 марта», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, медицинская инфраструктура включает стадион «Спартак» и стадион «Лужники», площадку фестиваля болельщиков FIFA, Международный вещательный центр, штаб-квартиру FIFA, а также базы команд и тренировочные площадки. Для работы на стадионах разработана подробная схема расстановки персонала и подобраны необходимые сотрудники для работы на ЧМ. В их задачи входит медицинское обеспечение спортсменов, арбитров, гостей и зрителей в местах проведения соревнований, тренировок и проживания, где также в круглосуточном режиме будут дежурить выездные бригады Центра экстренной медицинской помощи и Станции скорой медицинской помощи им. А. Пучкова департамента здравоохранения Москвы.

«Медицинские организации департамента здравоохранения Москвы имеют значительный опыт в обеспечении массовых мероприятий, проводимых в столице, в том числе и спортивных. Наши сотрудники уже прошли учения на стадионах и завершают обучение английскому языку в рамках подготовки к чемпионату. Большинство из них уже принимали участие в обеспечении мероприятий Кубка конфедераций FIFA в 2017 г. Результаты работы на тестовом матче 23 марта будут учитываться при дальнейшей подготовке к проведению чемпионата», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Хрипуна

В пресс-службе также добавили, что более 270 специалистов медицинских организации прошли обучение приемам сердечно-легочной реанимации с применением наружного автоматического дефибриллятора в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018. С ноября 2017 г. 293 человека уже прошли обучение английскому языку, еще 400 человек завершат обучение к апрелю 2018 г. В основном это врачи-реаниматологи, терапевты, врачи общей практики и медсестры.