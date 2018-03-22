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Букмекеры принимают ставки на бойкот ЧМ-2018
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Букмекеры принимают ставки на бойкот ЧМ-2018 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вероятность того, что хоть одна сборная бойкотирует ЧМ-2018, оценивается коэффициентом 10,00. Коэффициент на то, что бойкота не будет — 1,02.
Также вероятность бойкота турнира сборной Англии оценена коэффициентом 21,00. Напомним, ранее стало известно, что британские власти не собираются посещать чемпионат мира, но при этом не планируется отказ сборной Англии от участия в турнире.
Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Калининграде с 14 июня по 15 июля.
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