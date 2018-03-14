Разукрашенный гоночный Ferrari пустят с молотка

Аукционный дом Sotheby’s выставит на апрельские торги в Форт-Лодердейле гоночный Ferrari, кузов которого раскрашен британским художником Беном Леви. Это один из трех автомобилей, подготовленных для ярмарки современного искусства Art Basel в 2015 году. Ориентировочная цена спорткара — 120-160 тысяч долларов.

Под яркой расцветкой скрывается одна из самых известных моделей итальянской марки, подготовленная для гоночных серий Ferrari Challenge и Rolex Sports Car — F430 Challenge. Спорткар оснащен 4,3-литровым «атмосферником» V8, выдающим 482 лошадиные силы и 465 Нм крутящего момента.

В отличие от обычной дорожной машины, на ее гоночной версии установлены облегченные колесные диски с центральной гайкой, заниженная подвеска, карбон-керамические тормоза, каркас безопасности и модернизированная шестиступенчатая секвентальная коробка передач.

Все внутренние панели F430 Challenge заменены на углепластиковые, стекла сделаны из поликарбоната. В салоне установлены гоночные сиденья с карбоновой основой и минимальный набор приборов. Масса спорткара на 225 килограммов меньше базовой машины.

В 2012 году тюнинг-ателье Hamann представило разрисованный арт-кар на базе суперкара McLaren MP4-12C. Помимо необычной раскраски, повторяющей работу художника Джеффа Кунса для коллекции BMW Art Car, автомобиль отличался новым аэродинамическим обвесом.