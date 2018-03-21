«Новичок тур 2018»: чем опасен «злобный юмор» фанатов ЦСКА?

Фанаты столичного ЦСКА к матчу с лондонским «Арсеналом» планируют выпустить несколько сотен футболок, посвященных скандалу с делом Скрипаля. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Предположительно на футболках будет написано «Novitchok tour 2018. To be continued…» («Новичок тур 2018. Продолжение следует»). Представители официального фан-движения ЦСКА это сообщение не комментируют.

В фанатской среде подобные провокационные лозунги не редкость, но на сей раз это может обернуться большими проблемами, считает болельщик ЦСКА, замглавного редактора « Аргументы и факты » Владимир Шушкин:

Владимир Шушкин замглавного редактора «Аргументы и факты», болельщик ЦСКА «По-фанатски злобный юмор очевиден и понятен, но в ситуации, когда был „полониевый тур“, отношения между странами не были настолько острыми. Мне кажется, в другой, обычной ситуации этого бы даже никто не заметил, но сейчас это может действительно дать повод Англии, в первую очередь английским СМИ, раскрутить эту историю. При достаточной раскрученности она может ударить как по клубу, так и по российскому футболу в целом. Они же не скрывают, что рассматривают возможность бойкота чемпионата мира в России. Возможно, они могут этот факт использовать и в этих целях. Сейчас, мне кажется, это довольно опасно, это может повредить».