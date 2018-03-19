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Тер Штеген: надеюсь, Иньеста останется в «Барселоне», мы в нём нуждаемся
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Тер Штеген: надеюсь, Иньеста останется в «Барселоне», мы в нём нуждаемся 

Чемпионат.com 16 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал слухи о возможном уходе партнёра по команде полузащитника Андреса Иньесты в клуб из чемпионата Китая.
«Мы нуждаемся в Иньесте и сейчас, и в будущем. Ему принимать решение, но все надеются, что он продолжит выступать в «Барселоне». Надеюсь, он останется в клубе. Что происходит в голове Андреса, знает только он сам. Иньеста великолепный человек, который знает о своей важности для команды», — приводят слова тер Штегена испанские СМИ.
Ранее СМИ сообщили об интересе к Иньесте со стороны китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Отмечалось, что испанцу могут предложить годовой оклад в размере € 35 млн «Тяньцзинь Цюаньцзянь» опроверг эту информацию.
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