Тер Штеген: надеюсь, Иньеста останется в «Барселоне», мы в нём нуждаемся

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал слухи о возможном уходе партнёра по команде полузащитника Андреса Иньесты в клуб из чемпионата Китая.

«Мы нуждаемся в Иньесте и сейчас, и в будущем. Ему принимать решение, но все надеются, что он продолжит выступать в «Барселоне». Надеюсь, он останется в клубе. Что происходит в голове Андреса, знает только он сам. Иньеста великолепный человек, который знает о своей важности для команды», — приводят слова тер Штегена испанские СМИ.

Ранее СМИ сообщили об интересе к Иньесте со стороны китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Отмечалось, что испанцу могут предложить годовой оклад в размере € 35 млн «Тяньцзинь Цюаньцзянь» опроверг эту информацию.