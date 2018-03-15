Администрацию Ладушкинского округа возглавил резервист Антон Ткаченко

Об этом сообщил вице-премьер областного правительства Александр Торба, опубликовав пост на своей странице в сети Фейсбук.

За назначение Ткаченко накануне проголосовал местный совет депутатов.

«Наш резервист (Прим. авт. : речь о резерве управленческих кадров Калининградской области) Антон Ткаченко — молодой, активный, но уже с опытом муниципальной службы не только в нашем регионе, но и за его пределами. Надеюсь, что совместными усилиями исполняющего обязанности и депутатского корпуса при поддержке правительства проблемы округа будут преодолены», — отметил Торба.