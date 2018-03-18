«Вильярреал» шокировал «Атлетико» волевой победой в концовке матча

В центральном матче 29-го тура испанской Ла Лиги «Вильярреал» принимал в гости столичный «Атлетико». До нынешнего матча команда Диего Симеоне почти 3 года не могла обыграть «подводников». Сегодня мадридцы были близки, чтобы эту серию удалось прервать — гол в середине первого тайма за «Атлетико» забил Гризманн ударом с пенальти, который сам француз заработал. Лидировали гости в счёте практически до конца матча, но вышедший на замену Унал принёс «жёлтой субмарине» удивительную волевую победу.

Протокол игры

Вильярреал

(1:1) Унал Энес 82'

(2:1) Унал Энес 90'

Запасные: Рукавина Антонио • Виктор Руис • Фуэго Хави • Барбоса Мариано

18 марта. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

"Атлетико" на неделе славно покуражился в Москве, разгромив «Локомотив» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, и к поединку на «Эстадио де ла Керамика» «матрасники» подходили в прекрасном расположении духа, с твёрдым намерением прервать 5-матчевую безвыигрышную серию в очных матчах против «жёлтой субмарины».

Матч начался в спокойном ритме. Чувствовалось, что команды побаивались друг друга, и долгое время никто не шёл вперёд большими силами, предпочитая в большей мере отсиживаться на своей половине поля. Гости, несмотря на статус фаворита, не стеснялись играть без мяча, спокойно наблюдая за перепасовками соперников в центре поля. Ближе к середине тайма команды начали поднимать темп, но гол возник всё равно неожиданно. После заброса из глубины поля Хауме Коста подтолкнул в спину Гризманна, который красиво упал и убедил арбитра в том, что нужно ставить пенальти, и спустя минуту сам француз уверенно реализовал удар с точки.

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Пропущенный душ негативно подействовал на «подводников», и пока хозяева не вышли из шокового состояния, «Атлетико» едва не удвоил своё преимущество, но Коке после прострельной передачи Врсалько с правого фланга попал в штангу. Постепенно «Вильярреал» пришёл в себя и завладел небольшим игровым преимуществом на поле, но до перерыва команда Хави Кальехи запомнилась разве что опасным ударом Форнальса из-за пределов штрафной площади, но мяч прошёл чуть мимо створа ворот.

После перерыва «Вильярреал» продолжил атаковать большими силами, но по-настоящему прижать мадридцев к их воротам и создать голевой момент у ворот Облака никак не получалось. Удары хозяев в основном производились с дальней или со средней дистанции, но Облак всякий раз контролировал ситуацию. В середине второго тайма «подводники» требовали назначения ответного пенальти, но дело закончилось лишь жёлтой карточкой Карлосу Бакке за недисциплинированное поведение.

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Ближе к концу матча «Вильярреал» начал сбиваться на штурм ворот соперника, и он принёс свои плоды — после серии забросов и подач в штрафную площадку точным ударом головой отличился вышедший на замену Унал. Казалось, что «жёлтая субмарина» будет счастлива ничьей, но уже в компенсированное время тот же Унал подкараулил ещё один шанс, затолкав мяч в сетку ворот Облака.