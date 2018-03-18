«Вильярреал» шокировал «Атлетико» волевой победой в концовке матча 

В центральном матче 29-го тура испанской Ла Лиги «Вильярреал» принимал в гости столичный «Атлетико». До нынешнего матча команда Диего Симеоне почти 3 года не могла обыграть «подводников». Сегодня мадридцы были близки, чтобы эту серию удалось прервать — гол в середине первого тайма за «Атлетико» забил Гризманн ударом с пенальти, который сам француз заработал. Лидировали гости в счёте практически до конца матча, но вышедший на замену Унал принёс «жёлтой субмарине» удивительную волевую победу.
Протокол игры
Вильярреал
Атлетико М 20' Гризманн Антуан (0:1)
(1:1) Унал Энес 82'
(2:1) Унал Энес 90'
Асенхо Серхио • Марио Гаспар • Бонера Даниэле • Альваро Гонсалес 45' • Коста Хауме • Родри Эрнандес 66' • Тригерос Мануэль • Раба Даниэль 78' (Кастильехо Самуэль (78') • Форнальс Пабло 12' 74' (Унал Энес (74') • Сориано Роберто 63' (Сансоне Никола (63' 90') • Бакка Карлос 67'
Запасные: Рукавина Антонио • Виктор Руис • Фуэго Хави • Барбоса Мариано
Облак Ян • Врсалько Шиме • Хименес Хосе 61' • Годин Диего • Лукас Франсуа • Корреа Анхель 71' (Витоло Виктор (71' 90') • Томас Тейе • Ньигес Сауль • Коке Хорхе 85' (Торрес Фернандо (85') • Коста Диего 90' • Гризманн Антуан 15' 81' (Габи Фернандес (81')
Запасные: Гамейро Кевин • Гонсалес Серхи • Савич Стефан • Вернер Аксель
18 марта. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
"Атлетико" на неделе славно покуражился в Москве, разгромив «Локомотив» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, и к поединку на «Эстадио де ла Керамика» «матрасники» подходили в прекрасном расположении духа, с твёрдым намерением прервать 5-матчевую безвыигрышную серию в очных матчах против «жёлтой субмарины».
Матч начался в спокойном ритме. Чувствовалось, что команды побаивались друг друга, и долгое время никто не шёл вперёд большими силами, предпочитая в большей мере отсиживаться на своей половине поля. Гости, несмотря на статус фаворита, не стеснялись играть без мяча, спокойно наблюдая за перепасовками соперников в центре поля. Ближе к середине тайма команды начали поднимать темп, но гол возник всё равно неожиданно. После заброса из глубины поля Хауме Коста подтолкнул в спину Гризманна, который красиво упал и убедил арбитра в том, что нужно ставить пенальти, и спустя минуту сам француз уверенно реализовал удар с точки.
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Пропущенный душ негативно подействовал на «подводников», и пока хозяева не вышли из шокового состояния, «Атлетико» едва не удвоил своё преимущество, но Коке после прострельной передачи Врсалько с правого фланга попал в штангу. Постепенно «Вильярреал» пришёл в себя и завладел небольшим игровым преимуществом на поле, но до перерыва команда Хави Кальехи запомнилась разве что опасным ударом Форнальса из-за пределов штрафной площади, но мяч прошёл чуть мимо створа ворот.
После перерыва «Вильярреал» продолжил атаковать большими силами, но по-настоящему прижать мадридцев к их воротам и создать голевой момент у ворот Облака никак не получалось. Удары хозяев в основном производились с дальней или со средней дистанции, но Облак всякий раз контролировал ситуацию. В середине второго тайма «подводники» требовали назначения ответного пенальти, но дело закончилось лишь жёлтой карточкой Карлосу Бакке за недисциплинированное поведение.
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Ближе к концу матча «Вильярреал» начал сбиваться на штурм ворот соперника, и он принёс свои плоды — после серии забросов и подач в штрафную площадку точным ударом головой отличился вышедший на замену Унал. Казалось, что «жёлтая субмарина» будет счастлива ничьей, но уже в компенсированное время тот же Унал подкараулил ещё один шанс, затолкав мяч в сетку ворот Облака.
2:1 — «Вильярреал» вышел на пятое место в Ла Лиге, а «Атлетико» отстал от «Барселоны» на 11 очков, предоставив шанс "Реалу" сократить отставание в борьбе за второе место в чемпионате.