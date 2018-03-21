Хацей: в «Югре» нам удалось вырастить молодых игроков, запустим это и в Омске

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей прокомментировал для «Чемпионата» информацию о том, что он перейдёт работать в омский «Авангард» на пост помощника президента Максима Сушинского

— Можно ли вас поздравлять с назначением?

— Давайте всё-таки дождёмся официальной информации. Но могу сказать, что предложение о работе было сделано новым президентом «Авангарда» Максимом Сушинским, с которым 13 лет назад в Омске мы вместе стали чемпионами России и обладателями кубка европейских чемпионов. Приглашение от одного из лидеров КХЛ, топ-клуба всего европейского хоккея очень почётно, благодарен Максиму Юрьевичу.

— Учитывая многочисленные слухи в СМИ, уже можете рассказать, каким будет ваш участок работы?

— Пока не готов детально говорить, этот участок определит президент клуба, высшее руководство. В СМИ уже было сказано о различных направлениях в селекционной работе. Также известно, что в «Югре» нам удалось вырастить пласт молодых воспитанников, которые уже выстрелили на уровне МХЛ и различных юниорских сборных. Понятно, что конвейер по производству молодых игроков будет запущен и в Омске, тем более что в ближайшее время в городе откроется одна из лучших академий в стране.