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Уфологи: в небе Великобритании зафиксировали редкий вид НЛО
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Уфологи: в небе Великобритании зафиксировали редкий вид НЛО 

Свободная пресса 44 минуты назад
Фото: Москва24
Британцы сняли на камеру НЛО, зависшее в небе. Уникальные кадры инопланетного корабля удалось сделать в Лондоне. Сообщается, что местные жители зафиксировали появление НЛО по чистой случайности: они снимали пролетавшие самолеты. Но во время съемок заметили в небе странный объект, очертаниями напоминающий летающую тарелку, сообщает Vistanews.
На видео видно, как инопланетный корабль резко поднимается ввысь, после чего его движение замедляется. Ролик уже появился на крупнейших хостингах и собрал тысячи комментариев простых пользователей. Заинтересовались им и британские уфологи. После проведенной экспертизы они подтвердили подлинность кадров и отсутствие монтажа.
Уфологи отмечают, что заметить НЛО на территории Великобритании — большая удача, ведь в стране практически постоянно стоит туман. Однако этот случай далеко не первый.
«Свободная пресса» уже сообщала, что в небе над Лондоном кружили инопланетяне с планеты Нибиру. Необычные объекты снял на видео Стивен Сент-Кэтрин прямо из окна своей квартиры на пятнадцатом этаже. По словам англичанина, пришельцы все-таки посетили Землю. Как доказательство мужчина показывает видео с пятью яркими НЛО.
«Это потрясающе! Поверьте мне, я никогда не видел ничего подобного своими глазами», — говорит Стивен.
Кстати, семья англичанина его мнение не разделяет — его родные считают, что на видео попали космический мусор или британские самолеты.
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