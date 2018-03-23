Уфологи: в небе Великобритании зафиксировали редкий вид НЛО

Британцы сняли на камеру НЛО, зависшее в небе. Уникальные кадры инопланетного корабля удалось сделать в Лондоне. Сообщается, что местные жители зафиксировали появление НЛО по чистой случайности: они снимали пролетавшие самолеты. Но во время съемок заметили в небе странный объект, очертаниями напоминающий летающую тарелку, сообщает Vistanews.

На видео видно, как инопланетный корабль резко поднимается ввысь, после чего его движение замедляется. Ролик уже появился на крупнейших хостингах и собрал тысячи комментариев простых пользователей. Заинтересовались им и британские уфологи. После проведенной экспертизы они подтвердили подлинность кадров и отсутствие монтажа.

Уфологи отмечают, что заметить НЛО на территории Великобритании — большая удача, ведь в стране практически постоянно стоит туман. Однако этот случай далеко не первый.

«Свободная пресса» уже сообщала, что в небе над Лондоном кружили инопланетяне с планеты Нибиру. Необычные объекты снял на видео Стивен Сент-Кэтрин прямо из окна своей квартиры на пятнадцатом этаже. По словам англичанина, пришельцы все-таки посетили Землю. Как доказательство мужчина показывает видео с пятью яркими НЛО.

«Это потрясающе! Поверьте мне, я никогда не видел ничего подобного своими глазами», — говорит Стивен.

Кстати, семья англичанина его мнение не разделяет — его родные считают, что на видео попали космический мусор или британские самолеты.