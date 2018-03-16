Российские паралимпийцы завоевали в пятницу три медали на Играх в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. / ТАСС /. Российские паралимпийцы в пятницу выиграли три медали в биатлоне на зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Седьмую золотую медаль на Паралимпиадах завоевала Анна Миленина , шестикратной чемпионкой стала Михалина Лысова

В пятницу завершились соревнования Паралимпийских игр в биатлоне, где участникам предстояло преодолеть самую длинную дистанцию — 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин. В классе «стоя» основная борьба вновь развернулась между российскими спортсменками — Анной Милениной и Екатериной Румянцевой . В первые дни Игр Румянцева трижды опередила более опытную соотечественницу в лыжных и биатлонных гонках, однако затем Анна выиграла лыжный спринт и, наконец, индивидуальную гонку в биатлоне.

31-летняя Миленина стала самым титулованным спортсменом среди российских паралимпийцев. Шесть золотых наград Игр в активе героя сочинской Паралимпиады Романа Петушкова , который в Пхёнчхане не выступает. Первое золото Миленина выиграла еще в 2006 году в Турине, а всего на ее счету уже 17 медалей Паралимпийских игр и 11 побед на чемпионатах мира. В Пхёнчхане Миленина также выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, в лыжной гонке на 15 км.

"Не допусти я промах, было бы еще спокойнее. Единственным сложным моментом стало ожидание на финише Кати Румянцевой", — рассказала после финиша Миленина.

Третье место в биатлонной гонке на 12,5 км в категории «стоя» заняла британка Бриттани Худак. Россиянка Наталья Братюк показала шестой результат, Юлия Михеева — восьмой.

Шестое золото Лысовой

Вторую золотую медаль Пхёнчхана завоевала 25-летняя Михалина Лысова, которая вместе с ведущим Алексеем Ивановым выступает в категории для слабовидящих. Ранее Лысова победила в биатлонном спринте, теперь на ее счету шесть золотых медалей Паралимпийских игр, причем первую она завоевала в 2010 году в Ванкувере в 17 лет в составе открытой лыжной эстафеты.

"Сегодня все было замечательно — и ход, и стрельба, — сказала Лысова. — Выцеливала каждый выстрел, не хотелось напрягаться на последний круг, чтобы ехать «на расслабоне», наслаждаясь моментом. Все получилось, поэтому на последнем круге ехала и улыбалась, уже знала, что победа никуда не уйдет".

Серебряную медаль в категории слабовидящих выиграла Оксана Шишкова из Украины, третье место заняла немка Клара Клюг. Екатерина Мошковская с гидом Артемом Нориным показала пятый результат.

В категории «сидя» россиянки остались без медалей. Четвертое место заняла Наталья Кочерова , пятое — Ирина Гуляева , шестое — Марта Зайнуллина , седьмое — Мария Иовлева , 10-й результат показала Акжана Абдикаримова. Чемпионкой в этом виде стала 46-летняя немка Андреа Эскау, серебро завоевала Оксана Мастерс из США, бронзу — Лидия Графеева из Белоруссии. Эскау в Пхёнчхане также победила в 10-километровой биатлонной гонке, в Сочи на ее счету золото в спринте, кроме того, она выиграла четыре золотые медали на трех летних Паралимпийских играх в велоспорте на колясках.

В мужском биатлоне российские паралимпийцы допуск на Игры в Пхёнчхане не получили. В категории «сидя» победил немец Мартин Фляйг, который опередил американца Дэниэла Кноссена (серебро) и канадца Коллина Кэмерона (бронза). В категории «стоя» выиграл канадец Марк Арендз, второе место занял француз Бенжамен Давье, который первенствовал в двух предыдущих биатлонных гонках, третьим стал Нильс-Эрик Ульсет из Норвегии. В классе спортсменов с нарушением зрения вторую золотую медаль Пхёнчхана завоевал украинец Виталий Лукьяненко , вторым стал его соотечественник Александр Казик, третьим — француз Антони Шаленсон.

Медалей стало 20 После семи дней соревнований в Пхёнчхане на счету российских паралимпийцев, которые идут вторыми в общем зачете, 20 медалей (восемь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые).

Двукратными чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (класс «стоя») и Михалина Лысова (класс слабовидящих), одну золотую медаль завоевала Анна Миленина. Две серебряные награды завоевали Миленина, по одной — Румянцева, Марта Зайнуллина (класс «сидя») и Михалина Лысова, бронза — у Ирины Гуляевой (класс «сидя»).

В лыжных гонках золотые медали выиграли Румянцева и Миленина, на счету Лысовой также серебряная и бронзовая медали, Милениной — серебряная, Зайнуллиной — бронзовая. В горнолыжном спорте золото и серебро у Алексея Бугаева (класс «стоя»), бронза — у Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Южной Корее соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов— ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в том числе команда по следж-хоккею, в их активе 30 медалей (11-12-7), третьими идут немецкие спортсмены (20 человек), на счету которых 15 наград (6-7-2).

Сноубордисты снова без медалей

В сноуборде в пятницу прошли соревнования во втором виде программы — слаломе. В сноуборде медали разыгрываются в трех классах — SB-1 и SB-2 (спортсмены с ампутацией одной или двух ног), а также в SB-UL (поражение верхних конечностей), в котором выступают лишь мужчины. В классе спортсменов с поражением верхних конечностей 10-е место занял российский сноубордист Михаил Слинкин . Победил в этом виде американец Майк Майнор, вторым стал Патрик Майрхофер из Австрии, третьим — австралиец Саймон Пэтмор.

В классе SB-2 16-й результат показал Владимир Игушкин , 19-е место занял Александр Цыганков . Победил в этом классе японец Гурими Нарита, вторым стал американец Эван Стронг, третьим — Матти Суур-Хамари из Финляндии.

В остальных категориях российские паралимпийцы не участвуют. В категории SB-1 у мужчин олимпийским чемпионом стал Ноа Эллиотт из США, серебряную медаль выиграл его соотечественник Майк Шультц, третье место занял хорват Бруно Бошняк.

У женщин в классе SB-1 чемпионкой стала американка Бренна Хакэби, второе место у француженки Сесиль Эрнандез, третье место заняла еще одна сноубордистка из США Эми Парди. В классе SB-2 первое место заняла Бибиан Ментел-Спее из Нидерландов, второе — американка Бриттани Коури, третье — голландка Лиса Бюнсхотен.

В финал керлинга вышли команды Китая и Норвегии

В пятницу определились финалисты в смешанном турнире по керлингу на колясках. Сборная Китая победила канадцев — 4:3, тогда как норвежцы оказались сильнее южнокорейцев. Матч за третье место и финал в этом виде состоятся в субботу.

В турнире по следж-хоккею в матче за пятое место сборная Норвегии победила чехов — 5:2, тогда как седьмое место заняла команда Швеции, со счетом 5:1 обыгравшая японцев. В субботу в матче за третье место сыграют хоккеисты Италии и Южной Кореи, в финале в воскресенье встретятся сборные Канады и США.

Завершатся Паралимпийские игры в Пхёнчхане 18 марта.