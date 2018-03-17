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Подмосковные власти могут освободить многодетные семьи от налога на имущество
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Подмосковные власти могут освободить многодетные семьи от налога на имущество 

ТАСС 12 часов назад
Фото: Новые Округа
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова направила в правительство региона обращение о возможности установления дополнительных льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц для социально незащищенных слоев населения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.
"В настоящее время, чтобы помочь многодетным семьям региона на уровне губернатора области Андрея Воробьева рассматривается вопрос освобождения многодетных семей от уплаты налога на имущество. Минмособлимуществом совместно с Министерством экономики и финансов Московской области подготовлено предложение органам местного самоуправления для вынесения на обсуждение в рамках Советов депутатов муниципальных образований. Данная мера поможет сэкономить бюджет многодетных семей", — цитирует пресс-служба слова министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева.
В пресс-службе напомнили, что правительство Московской области в 2015 году ввело льготы для малоимущих, многодетных семей и пенсионеров, предоставив данной группе граждан скидку 50% при оплате собственности на землю. Также с 1 января 2015 года пенсионеры получили право не платить налог на имущество физических лиц за одну квартиру или комнату, один жилой дом, одно помещение или сооружение, одно хозяйственное строение или сооружение, на один гараж или машиноместо, а с января 2017 года пенсионеров освободили от уплаты земельного налога за участок площадью 6 соток.
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