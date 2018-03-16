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Виктор Гончаренко: «Самым грозным вариантом был „Атлетико“. „Арсенал“ — тоже топ-клуб с именем»
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Виктор Гончаренко: «Самым грозным вариантом был „Атлетико“. „Арсенал“ — тоже топ-клуб с именем» 

Спорт-Экспресс 18 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы. Напомним, армейцы сыграют с «Арсеналом»​. Первый матч пройдет 5 апреля в Англии. Ответная игра состоится 12 апреля.
— Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков. Мы в этом сезоне играли с "Манчестер Юнайтед", теперь встретимся с «Арсеналом», — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. — Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона, ждем полные трибуны.
На этой стадии, как и на всех предыдущих, не было никакого резона загадывать, какой соперник лучше, а какой хуже. Самым грозным вариантом, наверное, был «Атлетико». Выпал «Арсенал» — тоже топ-клуб с именем, будет интересно с ними играть.
Стиль Арсена Венгера известен: это контроль мяча, игра в атаку. Нас ждут два зрелищных матча, где мы постараемся предстать перед болельщиками во всей красе. К слову, пополнивший наш штаб Александр Ермакович осенью во главе БАТЭ встречался с «Црвеной Звездой», которую мы прошли в 1/16 финала, и с «Арсеналом». Так что у нас вновь будет очень хорошая информация о сопернике.
Еще одна занятная деталь — снова встретимся с Генрихом Мхитаряном, который уже играл против нас в составе «Манчестер Юнайтед». Да и в целом у них много известных и сильных футболистов, так что нас ждет захватывающее противостояние. Будем внимательно смотреть их матчи с «Миланом», ответный был для лондонцев непростым, они допускали ошибки. Но наша основная задача — подойти в хорошем состоянии к этим матчам.
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