Гладилин назвал травму Кокорина «потерей, но не трагедией»

"Травма такого хорошего нападающего, как Кокорин, который находится в расцвете сил и забивает, — это потеря для любой сборной, но не трагедия", — сказал тренер.

Он также добавил, что для Кокорина в сборной есть достойная замена.

"Почему не трагедия? Дело в том, что против команд уровня Франции и Бразилии можно играть и в одного нападающего. И у нас он есть — Федор Смолов ", — отметил Гладилин.

Ранее Кокорин поблагодарил команду и болельщиков за поддержку.