На смену «миллионеру» Вакки: Джиган и Самойлова снова танцуют

Первый танец ребят набрал больше миллиона просмотров. И они решили не останавливаться…

Кажется, у «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки и Джигана есть гораздо больше общего, чем оба себе представляли! По крайней мере горячие телодвижения Вакки на яхте прославили его на весь мир, а ровно через год танец Джигана с женой Оксаной Самойловой на вилле стал самым просматриваемым роликом недели и уж точно обогнал по популярности официальную версию клипа «ДНК»!

Что же, пока Джанлуки Вакки бувально по пятам преследуют кредиторы (ведь знаменитая яхта, виллы и частные самолеты, как оказалось, оплачивались в долг!), Джиган занял его место под солнцем. И закрепился! Представив на днях новое танцующее видео. На этот раз из Африки.

#ДНК из Африки)))

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Мар 14, 2018 в 3:58 PDT Первая роликом поделилась красотка-жена рэпера Оксана Самойлова. Как и в прошлый раз, фотомодель увлекает мужа в танец под «Танцуем нон-стоп. Рисуем всю ночь между мной и тобой так далеко»… А заодно заставляет восхищаться своей божественной фигурой в микрошортах и модном топе с рукавами.

К тому же в этот раз кроме красотки Оксаны добавился еще и умопомрачительный африканский пейзаж. Завораживающий вид на джунгли открывается прямо с балкона виллы, на которой остановилось счастливое семейство.

Напомним, прошлый ролик, набравший в первые же часы больше 3 миллионов просмотров, был почти идентичен… С той лишь разницей, что Оксана не была такой загорелой, да и картинка за окном все же сменилась.

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Фев 21, 2018 в 9:22 PST Что же до официальной версии клипа, то в ее съемках вместе с Джиганом принял участие в ней хип-хоп-исполнитель Артем Качер. И пользователи раскритиковали парней за сквернословие, ведь в ней содержится ряд нецензурных выражений.

А вот море, солнце и джунгли всем, напротив, пришлись по душе.

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