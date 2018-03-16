На чемпионат в Архангельске приедут звёзды баскетбола

17 марта в центре развития спорта «Норд Арена» пройдут решающие матчи Школьной баскетбольной лиги. В этот день Архангельск посетят звезды баскетбола. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Архангельской области.

Ожидается визит заслуженного мастера спорта СССР, олимпийской чемпионки по баскетболу 1992 года в Барселоне Ирины Сумниковой и заслуженного мастера спорта России, чемпиона Европы по баскетболу 2007 года, тренера сборной страны Сергея Быкова

Кроме того, на финал СЗФО в столицу Поморья приедут заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, основатель проекта чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Алексей Фролов и актёр Александр Ряполов , сыгравший в фильме «Движение вверх» Алжана Жармухамедова.

В финальный день планируются «Матч звёзд» (игра школьников с прославленными спортсменами), весёлые баскетбольные конкурсы, а также шоу группы летающих атлетов.