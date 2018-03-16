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Айза Анохина приняла участие в благотворительной акции движения Putin Team
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Айза Анохина приняла участие в благотворительной акции движения Putin Team 

Деловая газета «Взгляд» 18 часов назад
Популярный российский блогер, общественный деятель Айза Анохина (Долматова) поддержала благотворительную акцию общественного движения Putin Team #ЯТожеДоброволец.
Как написала Айза в Instagram, она посетила детский дом в поселок Томилино в подмосковных Люберцах.
«Я присоединилась к команде Putin Team, потому что это объединение неравнодушных, добрых, отзывчивых людей. Посещение детского дома, общение с ребятами — одно из тех полезных и важных дел, которые может сделать каждый. Putin Team помогает каждому желающему стать волонтёром, добровольцем и подарить настоящую радость детям, которые так в ней нуждаются», — заявила Айза Анохина.
Напомним, 20 декабря певица Нюша и ее муж, генеральный советник президента Международной спортивной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов поддержали движение Putin Team и устроили благотворительную акцию #ЯТожеДоброволец.
Бизнесмен Курбан Омаров поддержал движение Putin Team и принял участие в благотворительной акции #ЯТожеДоброволец. 8 февраля 2018 года он посетил социальный приют для детей и подростков в Химках (Московская область).
Российский певец Митя Фомин в рамках поддержки благотворительной акции движения Putin Team посетил детский поселок «Орион» в Калужской области, где пообщался с ребятами и вручил им подарки.
В марте музыкант DJ Грув (Евгений Рудин) принял участие в благотворительной акции #ЯТожеДоброволец, посетив три детских учреждения в городах Апшеронск и Хадыженск Краснодарского края
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