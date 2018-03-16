Оксана Фандера сняла ролик, в котором разоблачила «мир гламура»

@veriga10Оксана Фандера сняла ролик, в котором разоблачила «мир гламура»Оксана Фандера (50) каждый день делится с подписчиками своего Instagram наблюдениями и мудрыми заметками в виде четверостиший собственного сочинения. Вы вряд ли найдете на ее страничке банальные селфи или фото того, что она ест на ужин.

Утром актриса поделилась забавным роликом, который подписала следующим образом:

Разоблачение гламура

в 3-х актах, 2-х антрактах и одном хохоте.

В видео актриса показывает, как настоящие звезды выглядят в отпуске — в кроссовках, штанах и с полотенцем на голове:

«Звезды на отдыхе! Принарядилась, да! Поярче все надела!Вдруг кто посмотрит сначала на кроссовки, потом на штанцы, на рубашонку, потом на полотнище на голове, а затем на лицо… И вдруг скажет: «Да я ж ее знаю!».

Публикация от Fandera (@veriga10) Мар 15, 2018 в 2:43 PDT Поклонники актрисы отреагировали моментально, засыпав ее комплиментами: «Вы неподражаемы! Снимайте еще!», «Красивая женщина с загадкой! Молодняк-учитесь! Хотя этому не научишься: это или есть от природы, или нет», «Оксана, Вы органичны в своем неповторимом инстаграм-театре. Браво, муза! Я буду вас цитировать!».

Публикация от Fandera (@veriga10) Мар 3, 2018 в 6:11 PST Публикация от Fandera (@veriga10) Янв 28, 2018 в 4:58 PST