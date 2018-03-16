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Валерий Минько: «ЦСКА однажды повезло с „Арсеналом“, думаю, повезет и сейчас»
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Валерий Минько: «ЦСКА однажды повезло с „Арсеналом“, думаю, повезет и сейчас» 

Спорт-Экспресс 18 часов назад
Бывший защитник ЦСКА Валерий Минько после жеребьевки Лиги Европы отметил, что на «Арсенал», который достался в соперники армейцам в четвертьфинале, подопечные Виктора Гончаренко могут настроиться еще лучше, чем на матчи с «Лионом».
— В 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА сыграет с лондонским «Арсеналом». Грозный достался соперник?
— Посмотрим хороший футбол. Болельщики смогут увидеть сильный клуб.
— По мнению Романа Бабаева, после «Атлетико» «Арсенал» — самый сильный клуб в розыгрыше. Согласны с этим?
— Я бы не стал забывать и про другие команды. «Зальцбург» неплоха команда, «Лейпциг» тоже. А что касается «Арсенала», почему бы нам его не пройти?
— Это, кстати, уже случалось в групповом турнире Лиги чемпионов-2006/07, когда дома армейцы победили 1:0, а выездная встреча закончилась ничьей — 0:0.
— Нам тогда повезло. Думаю, что и сейчас тоже повезет. Будем на это надеяться. Мы видели, что армейцы сыграли вчера с «Лионом» на высоком уровне, с хорошим прессингом, контролем мяча и самоотдачей. Почему бы не сыграть также с англичанами? Тем более, что на «Арсенал» наши ребята могут еще лучше настроиться. Есть шанс попасть в полуфинал. Это очень серьезная мотивация. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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