Валерий Минько: «ЦСКА однажды повезло с „Арсеналом“, думаю, повезет и сейчас»

Бывший защитник ЦСКА Валерий Минько после жеребьевки Лиги Европы отметил, что на «Арсенал», который достался в соперники армейцам в четвертьфинале, подопечные Виктора Гончаренко могут настроиться еще лучше, чем на матчи с «Лионом».

— В 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА сыграет с лондонским «Арсеналом». Грозный достался соперник?

— Посмотрим хороший футбол. Болельщики смогут увидеть сильный клуб.

— По мнению Романа Бабаева, после «Атлетико» «Арсенал» — самый сильный клуб в розыгрыше. Согласны с этим?

— Я бы не стал забывать и про другие команды. «Зальцбург» неплоха команда, «Лейпциг» тоже. А что касается «Арсенала», почему бы нам его не пройти?

— Это, кстати, уже случалось в групповом турнире Лиги чемпионов-2006/07, когда дома армейцы победили 1:0, а выездная встреча закончилась ничьей — 0:0.