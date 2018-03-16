Гончаренко: Ждем полные трибуны

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги Европы, по итогам которой его команде в соперники достался лондонский «Арсенал».

«Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков. Мы в этом сезоне играли с "Манчестер Юнайтед" , теперь встретимся с «Арсеналом». Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона, ждем полные трибуны.

На этой стадии, как и на всех предыдущих, не было никакого резона загадывать, какой соперник лучше, а какой хуже. Самым грозным вариантом, наверное, был «Атлетико». Выпал «Арсенал» — тоже топ-клуб с именем, будет интересно с ними играть.

Стиль Арсена Венгера известен: это контроль мяча, игра в атаку. Нас ждут два зрелищных матча, где мы постараемся предстать перед болельщиками во всей красе. К слову, пополнивший наш штаб Александр Ермакович осенью во главе БАТЭ встречался с «Црвеной Звездой», которую мы прошли в 1/16 финала, и с «Арсеналом». Так что у нас вновь будет очень хорошая информация о сопернике.

Ещё одна занятная деталь — снова встретимся с Генрихом Мхитаряном , который уже играл против нас в составе «Манчестер Юнайтед». Да и в целом у них много известных и сильных футболистов, так что нас ждёт захватывающее противостояние. Будем внимательно смотреть их матчи с «Миланом», ответный был для лондонцев непростым, они допускали ошибки. Но наша основная задача — подойти в хорошем состоянии к этим матчам», — цитирует Гончаренко официальный сайт «армейцев».

Матчи 1/4 финала турнира запланированы на 5 и 12 апреля. Первая встреча состоится в Лондоне, ответная — в Москве.