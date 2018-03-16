«Леванте» — «Эйбар». Прогноз Олега Жукова

Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Олег Жуков спрогнозировал матч «Леванте» — «Эйбар» в 29-м туре испанской примеры. Он полагает, что в матче будет показано меньше 5,5 желтых карточек.

Делая прогноз на какой-нибудь матч, я смотрю в первую очередь статистику арбитра, а потом — играющих команд. С рефери и начну.

Игру будет обслуживать Игнасио Иглесиас Вильянуэва. Последний раз он показал больше 5 ЖК в матче «Жирона» — «Реал Сосьедад» 11 октября прошлого года, после чего серия поединков на тотал меньше 5,5 у него уже из 8 встреч. Дважды в сезоне он пересекался с «Леванте» и «Эйбаром»: «Севилья» — «Леванте» 2-3 (ЖК), «Эйбар» — «Жирона» 1-2 (ЖК). За весь сезон Игнасио Иглесиас Вильянуэва отработал на 14 матчах Примеры, в среднем показывал 4,8 ЖК, 11 игр у него — на тотал меньше 5,5 ЖК.

Второй герой прогноза — клуб «Эйбар». По среднему числу ЖК за игру меньше них в сезоне получал только другой баскский клуб — «Реал Сосьедад», 3,9 и 3,7 ЖК соответственно. Если смотреть только выездные поединки команды, то средний тотал ЖК составляет 3,85, из 13 проведённых встреч всего две у «Эйбара» — на тотал больше 5,5 ЖК.

Пару слов и про «Леванте». Средний тотал ЖК в сезоне 2017/18 у команды — 5,25, в домашних матчах — чуть меньше, 5,1.