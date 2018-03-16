Представление «Арсенала» — соперника ЦСКА в футбольной Лиге Европы

МОСКВА, 16 марта. / ТАСС /. ЦСКА сыграет в четвертьфинале футбольной Лиги Европы с английским клубом «Арсенал» из Лондона. «Канониры» на протяжении 17 последних сезонов входили в число 16 лучших команд Лиги чемпионов, однако нынешний сезон впервые с 2000 года проводят в Лиге Европы.

Лондонский клуб уже два десятилетия ассоциируется с французским специалистом Арсеном Венгером , который возглавляет «Арсенал» с 1996 года. За эти годы «Арсенал» трижды выиграл чемпионский титул в Англии и регулярно выходил в плей-офф Лиги чемпионов, однако в прошлом сезоне занял лишь пятое место в национальном чемпионате и остался без главного еврокубка. В 2006 году «Арсенал» играл в финале Лиги чемпионов, со счетом 1:2 уступив испанской «Барселоне», однако в последние годы шесть раз подряд «Арсенал» проигрывал в 1/8 финала турнира.

Во втором по значимости еврокубке лондонский клуб эту стадию преодолел, хотя жеребьевка преподнесла очень сложного соперника — итальянский «Милан». «Арсенал» сумел победить в первом матче в гостях — 2:0, а в ответной игре в четверг выиграл 3:1 — не без скандала. Миланцы открыли счет, но в конце первого тайма шведский арбитр Юнас Эрикссон назначил очень спорный пенальти, который реализовал Дэнни Уэлбек . После перерыва Гранит Джака и тот же Уэлбек принесли «Арсеналу» победу над расстроенным соперником.

В чемпионате Англии «Арсенал» выступает еще хуже, чем в прошлом сезоне, занимая шестое место с отставанием в 12 очков от четвертой строчки. Сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов «Арсенал» сможет, победив в Лиге Европы, где является одним из фаворитов. В групповом турнире лондонцы заняли первое место в своем квартете, опередив сербскую «Црвену Звезду», немецкий «Кельн» и белорусский БАТЭ, потерпев лишь одно поражение — в Кельне. В 1/16 финала «Арсенал» победил шведский «Эстерсунд» — 3:0, 1:2.

"Црвене Звезде" «Арсенал» забил лишь один гол С «Црвеной Звездой» в 1/16 финала встречался и ЦСКА, обыграв сербов благодаря голу в домашнем матче — 0:0, 1:0. «Арсенал» показал в матчах с белградцами такие же результаты (0:0, 1:0), но победил в гостях — благодаря мячу Оливье Жиру. Многолетний лидер атак «Арсенала» команду зимой покинул, перейдя в «Челси». Ушел из «Арсенала» и чилиец Алексис Санчес . На замену им у дортмундской «Боруссии» был приобретен габонский форвард Пьер-Эмерик Обамейянг, который, впрочем, не заявлен для участия в Лиге Европы, а из "Манчестер Юнайтед" пришел армянин Генрих Мхитарян

При этом лучшим бомбардиром «Арсенала» в чемпионате Англии является Ляказетт, который забил лишь девять голов, а в Лиге Европы по два мяча на счету Уэлбека и боснийского защитника Сеада Колашинаца.

"Арсенал" — 13-кратный чемпион Англии, однако последний титул датирован 2004 годом. Рекордные 13 раз «Арсенал» выигрывал Кубок Англии, завоевав этот трофей и в прошлом сезоне. В Европе на счету «канониров» лишь Кубок обладателей кубков в 1994 году.

В еврокубках «Арсенал» провел шесть матчей против российских клубов — все в Лиге чемпионов под руководством Венгера. В 2000-01 гг «канониры» сыграли со «Спартаком» во втором групповом турнире Лиги чемпионов (1:4, 1:0). Ноябрьский матч 2000 года с командой Венгера остается для красно-белых одним из лучших в еврокубковой истории.

В 2003 году в группе «Арсенал» встречался уже с «Локомотивом» (0:0, 2:0). Наконец, в 2006 году матчи провели «Арсенал» и ЦСКА. Армейцы победили на своем поле (1:0) благодаря мячу Даниэла Карвальо , а через две недели в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья — при громадном преимуществе хозяев. Однако в итоге армейцы остались в группе на третьем месте. «Арсенал» же с первого места вышел в 1/8 финала, где уступил ПСВ из Нидерландов.