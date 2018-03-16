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Женщины разыграли в Старом Крюково первенство по городкам в честь 8 Марта
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Женщины разыграли в Старом Крюково первенство по городкам в честь 8 Марта 

Старое Крюково 18 часов назад
Фото: Старое Крюково
В ФОК «Радуга» в 8 микрорайоне состоялся окружной личный турнир по городошному спорту.
В соревновании приняли участие 20 представителей прекрасного пола. Как рассказали организаторы турнира в Зеленоградском центре физической культуры и спорта, перед зачетными 10 бросками каждая участница произвела 4 разминочных броска.
Соревнования скорее носили праздничный характер и прошли в теплой и дружной атмосфере. Все участницы получили сладкие подарки, а победители были награждены грамотами и медалями.
Итоговые результаты турнира:
1 место — Ходаренкова Галина (14 городков за 10 бросков)
2 место — Жагина Ольга (14 городков за 10 бросков)
3 место — Алексеева Надежда (12 городков за 10 бросков)
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