Женщины разыграли в Старом Крюково первенство по городкам в честь 8 Марта

В ФОК «Радуга» в 8 микрорайоне состоялся окружной личный турнир по городошному спорту.

В соревновании приняли участие 20 представителей прекрасного пола. Как рассказали организаторы турнира в Зеленоградском центре физической культуры и спорта, перед зачетными 10 бросками каждая участница произвела 4 разминочных броска.

Соревнования скорее носили праздничный характер и прошли в теплой и дружной атмосфере. Все участницы получили сладкие подарки, а победители были награждены грамотами и медалями.

Итоговые результаты турнира:

1 место — Ходаренкова Галина (14 городков за 10 бросков)

2 место — Жагина Ольга (14 городков за 10 бросков)