Около стадиона «Лужники» с 22 по 24 марта перекроют ряд улиц

В связи с проведением товарищеского матча между сборными России и Бразилии на стадионе «Лужники», с 22 по 24 марта будет перекрыт ряд улиц примыкающих непосредственно к стадиону. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Вблизи стадиона «Лужники» в районе Хамовники изменится схема движения в связи с проведением футбольного матча. Изменения будут действовать в период с 22 марта по 24 марта. Просим водителей быть внимательными.

pic.twitter.com/9dCAicJNv8

— ЦОДД (@gucodd)

March 14, 2018

Матч состоится 23 марта в 19:00 на обновленном стадионе «Лужники», который открыли после масштабной реконструкции. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 15 000 рублей.

В ходе реконструкции БСА «Лужники» было увеличено количество зрительских мест с 78 до 81 тысячи. Благодаря тому, что трибуны максимально приблизили к полю, каждое зрительское место стало «лучшим», получив максимальный обзор.

Напомним, что в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе состоятся семь матчей: матч открытия, три матча группового этапа, матч 1/8 финала, полуфинал и финал.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

Сообщение Около стадиона «Лужники» с 22 по 24 марта перекроют ряд улиц появились сначала на Москва Меняется.