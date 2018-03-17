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Бердыев: «Рубин» достаточно уверенно провёл второй тайм со «Спартаком»
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Бердыев: «Рубин» достаточно уверенно провёл второй тайм со «Спартаком» 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал игру своей команды во втором тайме домашнего матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2).
«Мы стали правильно структурно располагаться и исключили те ошибки, которые были в первом тайме. Второй тайм был похож на ту игру, которую хотим видеть.
В этом контроле мяча, который мы имеем, предполагаются такие ошибки. Их надо исключать, но всё сразу не бывает. Обидно, но что сделаешь. В целом второй тайм достаточно уверенно провели.
Думаю, это только начало того «Рубина», к которому мы стремимся. Есть много ситуаций, над которыми ещё много надо работать», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
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