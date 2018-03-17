Бердыев: «Рубин» достаточно уверенно провёл второй тайм со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал игру своей команды во втором тайме домашнего матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Мы стали правильно структурно располагаться и исключили те ошибки, которые были в первом тайме. Второй тайм был похож на ту игру, которую хотим видеть.

В этом контроле мяча, который мы имеем, предполагаются такие ошибки. Их надо исключать, но всё сразу не бывает. Обидно, но что сделаешь. В целом второй тайм достаточно уверенно провели.

Думаю, это только начало того «Рубина», к которому мы стремимся. Есть много ситуаций, над которыми ещё много надо работать», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».