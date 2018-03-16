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Пятница на Составе: компания Simple показала бэкстейдж со съемок откровенного календаря
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Пятница на Составе: компания Simple показала бэкстейдж со съемок откровенного календаря 

Sostav.ru 17 часов назад
Фото: Sostav.ru
Больше всего нашу пятничную рубрику мы любим за активное участие в ней представителей российского рынка. Вот и сегодня женскую красоту в откровенной фотосессии представила компания по продаже алкогольных напитков — Simple.
С 2007 года по личной инициативе основателя и президента Simple Group Максима Каширина компания издает календарь, посвященный вину и женской красоте. Соавторами арт-проекта ежегодно становятся ведущие фотохудожники мира, а декорациями — виноградники и винодельни знаковых хозяйств.
Календари выпускаются ограниченным тиражом и не поступают в свободную продажу.
2018 год знакомит зрителей с Риберой-дель-Дуэро — испанским регионом, который открыл миру таких звезд, как Pingus и Vega-Sicilia.
Съемками на винодельнях Emilio Moro и Cepa 21 руководил бразилец Фе Пиньеру, который пришел в фэшн-фото из документальной фотографии. Он вдохновляется андеграунд-культурой, и именно в его творческую мастерскую предлагает заглянуть нам backstage-видео cо съемок Simple Calendar 2018.
Редакция Sostav, к сожалению, не смогла получить итоговый вариант календаря. Команда Simple поясняет, что никому не показывает календарь весь год, и даже на сайт выкладывает только в декабре.
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