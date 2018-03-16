Приморские рейнджеры отличились на соревнованиях в Китае

Соревнования проходили в три этапа: теоретический, творческий и полевой.

Приморские инспекторы охотнадзора заняли первое место в «полевом» этапе соревнований рейнджеров, которые прошли в ареале амурского тигра в китайской провинции Хэйлунцзян.

Как сообщили в департаменте охотничьего надзора Приморья, соревнования проходили в три этапа: теоретический, творческий и полевой.

«Самым сложным испытанием стал полевой этап. Накануне выпал глубокий снег, до 50 сантиметров. А работы предстояло много: определить на местности свой квадрат при помощи GPS, произвести его патрулирование, установить фотоловушку на тигра, зафиксировать следы животных, снять импровизированные браконьерские петли, установленные три месяца назад», — рассказали в ведомстве.

Приморские рейнджеры продемонстрировали свои профессиональные навыки, и смогли составить достойную конкуренцию 19-ти командам из Китая.

«Все 30 импровизированных петель, установленных в условленном квадрате, были найдены и сняты. Наши ребята разделили первое место в полевом этапе с рейнджерами природного резервата Инчунь. Второе и третье место у заповедников Хуанихэ и Тьяньцаолинь», — добавили специалисты.

Участник соревнований Дмитрий Суханов отметил разницу в специфике работы китайских и российских инспекторов.

«Мы сталкиваемся в лесу с вооруженными нарушителями, в то время как в Китае основные предметы браконьерства — это петли. Единой целью по обе стороны границы остается сохранение объектов животного мира и местообитаний тигра и леопарда», — сказал он.

Первые соревнования рейнджеров в местах обитания амурского тигра были успешно проведены в марте 2016 года, департаментами лесного хозяйства трех провинций и двенадцатью лесных бюро. Мероприятие получило большую поддержку со стороны Государственного управления лесного хозяйства КНР (SFA), а также вызывало большой интерес к работе инспекторов у общественности.

В этом году одним из ключевых организаторов мероприятия стал Национальный парк тигра и леопарда, созданный на территории провинций Цзилинь и Хейлунцзян, общей площадью 1,5 миллионов гектаров. Парк граничит на востоке с российским национальным парком «Земля леопарда» и частично с заказником регионального значения «Полтавский».