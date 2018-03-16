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Коклен пропустит остаток сезона из-за травмы
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Коклен пропустит остаток сезона из-за травмы 

Советский спорт 15 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Сообщается, что у футболиста разрыв ахиллового сухожилия. Это означает, что он, вероятнее всего, пропустит оставшиеся матчи сезона.
В текущем сезоне 26-летний Франсис Коклен провел 11 матчей за «Валенсию» и забил один мяч.
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