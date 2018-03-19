Орлов: ставлю на то, что ЦСКА пройдёт «Арсенал» в Лиге Европы

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о выходе ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы.

В 1/8 финала московская команда была сильнее «Лиона» (0:1, 3:2) и в четвертьфинале сыграет с лондонским «Арсеналом».

«ЦСКА — молодцы, прошли в следующий раунд Лиги Европы. Поздравим Гончаренко. Я говорил, что от Мусы надо такого ожидать и что он может. Вот он и смог, потому что такой игрок способен выстрелить. В противостоянии с «Арсеналом» ставлю на ЦСКА. Ставлю на то, что дальше пройдут «армейцы», — сказал Орлов эфире «Радио Зенит».