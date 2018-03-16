Ижевск. Удмуртия. Константин Билан назначен генеральным директором хоккейного клуба «Ижсталь». Об этом стало известно во время мероприятия, которые было посвящено подведению итогов выступления «сталеваров» в чемпионате Высшей хоккейной лиги.
"Мне бы хотелось поблагодарить главу республики и президента клуба за возможность поработать в команде с такой историей. Надеюсь оправдать ваше доверие", — сказал Билан.
Отметим, что с 2008 по 2014 годы Билан работал в омском «Авангарде», куда пришел вместе со своим дядей Анатолием Бардиным. Перед этим он занимал пост администратора в хоккейном клубе МВД, который на данный момент не существует.