Константин Билан назначен генеральным директором хоккейного клуба «Ижсталь»

Ижевск. Удмуртия. Константин Билан назначен генеральным директором хоккейного клуба «Ижсталь». Об этом стало известно во время мероприятия, которые было посвящено подведению итогов выступления «сталеваров» в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

"Мне бы хотелось поблагодарить главу республики и президента клуба за возможность поработать в команде с такой историей. Надеюсь оправдать ваше доверие", — сказал Билан.