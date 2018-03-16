Анна Миленина: «Все кричали, подбадривали»

Пока российские паралимпийцы завоевывают спортивный олимп ‐ сборная России на втором месте в общем медальном зачете. А лыжница Анна Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой! Она завоевала золото на дистанции 12,5 километров в классе «стоя». Вторая российская лыжница ‐ Екатерина Румянцева ‐ взяла серебро. Корреспондент «360» Максим Шумилин узнал подробности значимого для страны события.

20,5 километров под весенним корейским солнцем в минусовую температуру после дождя. Бежать тяжело. Два дня до закрытия олимпиады, предпоследняя гонка. Анна Миленина дважды взяла серебро, но золотая ступень не дает лыжнице покоя. И вот — седьмая медаль в карьере, она превзошла рекорд российских паралимпийцев.

Хотелось бы поблагодарить весь персонал, который работал сегодня. И болельщики на трибунах все кричали, подбадривали, и погода сложилась. Больше настраивались, что не будет олимпиады,

как-то уже так поникли, что и не едем. А когда узнали, что мы едем, было непонятно. Когда узнали — обрадовались и поехали защищать честь страны

— Анна Миленина.

Второе место в этой гонке завоевала Екатерина Румянцева. По словам Анны Милениной, самым сложным было дождаться Румянцеву на финише.

Екатерина Румянцева единственная на трассе, кто участвует без палок, ей сложнее бежать. В 2018 — уже три «золота», но уступить соотечественнице даже не обидно, ведь на кону рекорд. Тренеры в шоке, девушки практически без отдыха

из-за укороченного состава участвуют во всех возможных для команды гонках. Замах на победу в общем зачете при таких обстоятельствах — подвиг. Российских спортсменов всего 30 человек, каждый из них ехал в Пхенчхан зная, что будет не будет флага, гимна, но видел поддержку делегации, болельщиков и всей страны.

А в свободное время от гонок паралимпийцы все равно думают о них. Разбор тактики, корректировка оборудования. 17 марта пройдет еще одна гонка, в которой Анна Миленина и Екатерина Румянцева постараются снова забрать две главные награды.