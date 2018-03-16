Ещё
Это «Голос»! Выступление Антона Лаврентьева попало в мировой топ самых популярных видео за всю историю шоу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Это «Голос»! Выступление Антона Лаврентьева попало в мировой топ самых популярных видео за всю историю шоу 

WMJ.ru 15 часов назад
Фото: WMJ.ru
В 2017 году Антон Лаврентьев выступил на слепых прослушиваниях шоу «Голос» с песней Way down we go. К настоящему моменту запись выступления набрала более 2 миллионов просмотров и стала одним из самых популярных на YouTube-канале проекта, войдя в топ-20 самых популярных видео за всю историю шоу в мире. — поделился музыкант радостью в своих соцсетях. Как думаешь, докрутится ли счетчик просмотров этого выступления Антона Лаврентьева на YouTube до 3 миллионов? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Российские паралимпийцы представили форму XII Паралимпийских игр Минус один холостяк: футболист Неймар помолвлен и летом сыграет свадьбу После «нейтрального» открытия Паралимпиады российские атлеты взяли сразу три медали
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение