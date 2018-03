Это «Голос»! Выступление Антона Лаврентьева попало в мировой топ самых популярных видео за всю историю шоу 

В 2017 году Антон Лаврентьев выступил на слепых прослушиваниях шоу «Голос» с песней Way down we go. К настоящему моменту запись выступления набрала более 2 миллионов просмотров и стала одним из самых популярных на YouTube-канале проекта, войдя в топ-20 самых популярных видео за всю историю шоу в мире. — поделился музыкант радостью в своих соцсетях. Как думаешь, докрутится ли счетчик просмотров этого выступления Антона Лаврентьева на YouTube до 3 миллионов? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram