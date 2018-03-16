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Лондонский ФК «Арсенал» предупредил своих болельщиков об опасности поездок в Россию
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Лондонский ФК «Арсенал» предупредил своих болельщиков об опасности поездок в Россию 

Rambler News Service 15 часов назад
Лондонский ФК «Арсенал» предупредил своих болельщиков об опасности поездки в Россию, сообщает клуб со ссылкой на рекомендацию, которую ранее выпустил МИД Великобритании. 12 апреля в Москве состоится матч четвертьфинала Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА (Москва).
«Безопасность наших болельщиков — всегда в приоритете для нас, и мы будем работать с компетентными органами Лондона и Москвы в рамках подготовки к игре», — сообщает пресс-служба «Арсенала».
Ранее МИД Великобритании предупредил граждан страны об угрозе появления антибританских настроений в России.
«В связи с выросшим уровнем политической напряженности между Великобританией и Россией вы должны быть осведомлены о возможности антибританских настроений или притеснении в настоящий период; советуем вам быть бдительными, избегать любых акций протеста или демонстраций и избегать публичных высказываний о политических событиях», — говорится в обновленных рекомендациях МИД Британии своим гражданам.
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