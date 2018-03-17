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Алиссон: «Рад, что „Реал“ интересуется мной, но сейчас я играю за „Рому“
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Алиссон: «Рад, что „Реал“ интересуется мной, но сейчас я играю за „Рому“ 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: Soccer News
Голкипер «Ромы» Алиссон признался, что ему приятен интерес со стороны "Реала". Тем не мене, бразильский вратарь полностью сосредоточен на выступлениях за итальянскую команду.
— Интерес «Реала» ко мне делает меня счастливым, не буду отрицать этого, — цитирует Globo Esporte Алиссона. — Это одна из главных оценок карьеры футболиста. Я очень счастлив, когда клубы или журналисты хорошо говорят обо мне, это значит, что я хорошо играю… но сейчас я сосредоточен на «Роме». Я никогда не чувствовал себя недооцененным здесь.
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